Словаччина скорочує дипмісію росії на 35 осіб

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"На підставі інформації силових структур Словацької Республіки про діяльність ще одного російського дипломата в порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини, посол Російської Федерації сьогодні був викликаний до Міністерства іноземних і європейських справ Словацької Республіки. В ході зустрічі йому була вручена дипломатична нота, що інформує про рішення Словацької Республіки. Скоротити штат Посольства Росії в Братиславі на 35 осіб", - заявили в МЗС.

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За словами дипломатів, цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтересам Словацької Республіки і зусиллям з розвитку партнерських відносин з російською федерацією.

У цьому контексті в МЗС висловили жаль про те, що після попередніх висилок російських дипломатів в останні два роки російська дипломатична місія "не виявила ніякої зацікавленості в коректній роботі на нашій території".

"У цьому контексті МЗС Словацької Республіки заявляє, що зазначене рішення закриває главу діяльності російського посольства, яка, з точки зору Словацької Республіки, не відповідало заявленому інтересу до партнерських відносин. Ми вважаємо, що негайне припинення війни в Україні і робота російської дипломатичної місії відповідно до звичайних принципів дозволять нам будувати наші відносини на основі взаємної поваги і взаємовигідного співробітництва", - заявили словацькі дипломати.

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Як писав УНН, напередодні зовнішньополітичні відомства Бельгії та Нідерландів прийняли рішення про висилку 38 російських "дипломатів".