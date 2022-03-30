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Словакия сокращает дипмиссию россии на 35 человек

Киев • УНН

 • 90605 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Словацкая Республика приняла решение о сокращении числа членов российского дипмиссии на 35 человек. Об этом сказано в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел страны, пишет УНН.

Словакия сокращает дипмиссию россии на 35 человек

Цитата

"На основании информации силовых структур Словацкой Республики о деятельности еще одного российского дипломата в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, посол Российской Федерации сегодня был вызван в Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики. В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словацкой Республики… сократить штат Посольства России в Братиславе на 35 человек", - заявили в МИД.

Детали

По словам дипломатов, этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерских отношений с российской фдерацией.

В этом контексте в МИД выразили сожаление о том, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние два года российская дипломатическая миссия "не проявила никакой заинтересованности в корректной работе на нашей территории".

"В этом контексте МИД Словацкой Республики заявляет, что указанное решение закрывает главу деятельности российского посольства, которая, с точки зрения Словацкой Республики, не соответствовало заявленному интересу к партнерским отношениям. Мы считаем, что немедленное прекращение войны в Украине и работа российской дипломатической миссии в соответствии с обычными принципами позволят нам строить наши отношения на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - заявили словацкие дипломаты.

Ранее

Как писал УНН, накануне внешнеполитические ведомства Бельгии и Нидерландов приняли решение о высылке в общей сложности 38 российских "дипломатов".

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