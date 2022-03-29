Бельгия и Нидерланды высылают около 40 российских "дипломатов"

Детали

Как сообщила глава МИД Бельгии, федеральное правительство страны приняло решение о высылке 21 человека, аккредитованного в качестве российских дипломатов в посольстве россии в Брюсселе или Генеральном консульстве рф в Антверпене, за их "причастность к операциям по шпионажу и влиянию, угрожающим безопасности страны".

Сообщается, что у россиян есть 15 дней, чтоб покинуть страну.

Кроме того, Нидерланды заявили, что высылают из страны 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах.

Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра назвал указанных лиц "разведчиками, прикомандированными к российским представительствам под дипломатическим прикрытием".

Ранее

Как писал УНН, ряд российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на заявление посла россии в Польше Сергея Андреева, сообщили, что 45 российских “дипломатов” накануне покинули Польшу после обвинений в шпионаже.