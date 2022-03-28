Польшу покинули 45 российских дипломатов - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Ряд российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на заявление посла россии в Польше Сергея Андреева, сообщили, что 45 российских “дипломатов” сегодня покинули Польшу после обвинений в шпионаже, пишет УНН.
Контекст
В среду, 23 марта, правительство Польши сообщило о намерении выдворить 45 российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, пишет Rzeczpospolita. В список Агентства внутренней безопасности Польши попали 45 имен, которые предположительно вели противоправную деятельность на территории Польши.
По этому поводу в среду утром в министерство иностранных дел Польши срочно вызвали посла рф в Польше Сергея Андреева. Ему вручили ноту с приказом о выдворении 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже, сообщает Rzeczpospolita. Он отверг эти обвинения, заявляя, что “оснований для такого решения нет”.
Также Андреев сообщил, что его нет в списке выдворенных дипломатов. Он отметил, что дипломатические отношения между странами остаются в силе, а посольство россии в Польше продолжает свою работу.
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Словакия объявила, что отсылает трех сотрудников российского посольства.