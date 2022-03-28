Польщу покинули 45 російських дипломатів - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Низка російських пропагандистських ЗМІ, посилаючись на заяву посла росії у Польщі Сергія Андрєєва, повідомили, що 45 російських “дипломатів” сьогодні покинули Польщу після звинувачень у шпигунстві, пише УНН.
Контекст
У середу, 23 березня, уряд Польщі повідомив про намір видворити 45 російських дипломатів через підозру у шпигунстві, пише Rzeczpospolita. До списку Агентства внутрішньої безпеки Польщі потрапили 45 імен, які ймовірно вели протиправну діяльність на території Польщі.
З цього приводу у середу вранці в міністерство закордонних справ Польщі терміново викликали посла рф у Польщі Сергія Андреєва. Йому вручили ноту з наказом про видворення 45 російських дипломатів за підозрою у шпигунстві, повідомляє Rzeczpospolita. Він відкинув ці звинувачення, заявляючи, що “підстав для такого рішення немає”.
Також Андрєєв повідомив, що його немає у списку видворених дипломатів. Він зазначив, що дипломатичні відносини між країнами залишаються в силі, а посольство росії в Польщі продовжує свою роботу.
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