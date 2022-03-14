Словаччина відсилає трьох співробітників російського посольства - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Словаччина ухвалила рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації від спецслужб, і вони мають залишити країну протягом 72 годин, повідомило у понеділок міністерство закордонних справ. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Міністерство закордонних справ... одночасно наполегливо закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні.
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До слова, дипломатична криза між Чехією і Росією почалася 17 квітня 2021 року після того, як Прага звинуватила Москву в причетності російських спецслужб до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році, внаслідок яких загинуло двоє людей.
Експрем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про "безпрецедентний терористичний акт". Експерти назвали те, що відбувається найглибшою кризою у відносинах між двома державами за багато десятиліть.
Кремль відкинув звинувачення із боку Праги. Чехія спочатку вислала із країни 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь - 20 чеських.