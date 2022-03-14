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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Словаччина відсилає трьох співробітників російського посольства - МЗС

Словаччина відсилає трьох співробітників російського посольства - МЗС

Київ • УНН

 • 74441 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Словаччина ухвалила рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації від спецслужб, і вони мають залишити країну протягом 72 годин, повідомило у понеділок міністерство закордонних справ. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Міністерство закордонних справ... одночасно наполегливо закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні.

Додамо

До слова, дипломатична криза між Чехією і Росією почалася 17 квітня 2021 року після того, як Прага звинуватила Москву в причетності російських спецслужб до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році, внаслідок яких загинуло двоє людей.

Експрем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про "безпрецедентний терористичний акт". Експерти назвали те, що відбувається найглибшою кризою у відносинах між двома державами за багато десятиліть.

Кремль відкинув звинувачення із боку Праги. Чехія спочатку вислала із країни 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь - 20 чеських.

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