Словакия отсылает трех сотрудников российского посольства - МИД

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"Министерство иностранных дел... одновременно настойчиво призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

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К слову, дипломатический кризис между Чехией и Россией начался 17 апреля 2021 года после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в результате которых погибло двое людей.

Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее глубочайшим кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.

Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских.