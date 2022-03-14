Словакия отсылает трех сотрудников российского посольства - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб, и они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщило в понедельник министерство иностранных дел. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Цитата
"Министерство иностранных дел... одновременно настойчиво призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.
Добавим
К слову, дипломатический кризис между Чехией и Россией начался 17 апреля 2021 года после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в результате которых погибло двое людей.
Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее глубочайшим кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.
Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских.