Словакия не будет платить за российский газ в рублях

Детали

Словакия очень зависит от российского газа и москва требует платить в рублях. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять этот спрос.

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"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", - сказал Хегер в заметке в Facebook поздно в воскресенье.

Его комментарии прозвучали после того, как министр экономики Ричард Сулик заявил, что страна будет работать вместе с Европой, но Словакия не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, то это будет.

" Газ не должен останавливаться. Если есть условие платить в рублях, то мы платим в рублях", - сказал Сулик в воскресном дебатном шоу на общественном вещании RTVS, в котором он также сказал, что страна будет работать. На общий подход ЕС.

Словацкая газовая компания SPP осуществила последний платеж за газ в евро. Сулик сказал, что следующий платеж наступит 20 мая, что дало время для решения.

Угроза дефицита газа возникает после пикового спроса в европейском зимнем сезоне, но поскольку предприятия и домохозяйства уже сталкиваются с огромным ростом цен на энергоносители.

Напомним

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