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Слідом за Ізраїлем, Ліван планує переговори про морський кордон із Сирією

Слідом за Ізраїлем, Ліван планує переговори про морський кордон із Сирією

Київ • УНН

 • 315057 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ліван хоче переговорів про демаркацію морського кордону з Сирією, щоб він міг розпочати морський видобуток газу після досягнення аналогічної угоди з Ізраїлем, повідомив AFP його головний переговорник, передає УНН.

Минулого місяця, незважаючи на те, що країни технічно залишаються у стані війни, Ізраїль та Ліван уклали угоду за посередництвом США, про морський кордон, яка потенційно відкриє прибуткові морські газові родовища.

Деталі

Тепер Бейрут бажає визначити свої морські кордони із Сирією на півночі та Кіпром на заході, щоб закріпити офшорні права.

"Уряд Лівану повинен безпосередньо і публічно взаємодіяти з сирійським урядом... і публічно демаркувати наші морські кордони", - сказав Еліас Бу Сааб в інтерв'ю AFP.

"Будь-який майбутній уряд має взяти на себе це завдання і поставити інтереси Лівану на перше місце", - наполягав він, не беручи до уваги регіональні політичні конфлікти.

Сирія, яка колись контролювала справи Лівану, неодноразово відмовлялася делімітувати сухопутні та морські кордони зі своїм сусідом.

За словами Бу Сааба, спірна морська територія між Ліваном та Сирією становить понад 800 квадратних кілометрів.

Доповнення

Ліванські співробітники служби безпеки і політики здійснили кілька візитів до Сирії останніми роками, але майже виключно в особистій якості або від імені політичних партій, які підтримують президента Башара Асада, включаючи рух "Хізбалла", який підтримує Іран.

Ліванські офіційні особи роблять ставку на потенційні доходи від морських енергетичних запасів країни, щоб спробувати пожвавити зруйновану економіку, яка з 2019 року занурилася в кризу.

Але в Лівані з початку місяця немає президента, а законодавці не можуть домовитись про наступника.

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