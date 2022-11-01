Ліван підвищив вартість електроенергії вперше з 1990-х років

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У Лівані не було цілодобового електропостачання з 1990-х років, а грошові перекази в EDL для покриття хронічних збитків збільшили величезний державний борг країни на десятки мільярдів доларів.

Реформа електроенергетичного сектора є ключовою вимогою країн-донорів, які зобов'язалися допомогти Лівану вийти з фінансової кризи, якщо вона проведе реформи.

Урядовці заявили, що підвищення ціни на електроенергію дозволить державі закуповувати більше палива для електростанцій, тим самим збільшивши подачу з однієї або двох годин на день до 10 годин на день.

Аналітики кажуть, що слабке управління, корупція та безгосподарність лежать в основі проблем сектору та залишаються значною мірою невирішеними.

За словами представника EDL, тепер електроенергія коштуватиме 10 центів США за кіловат-годину за перші 100 кВт-год, що споживаються, і 27 центів за кВт-год за споживання понад цю суму.

Верхня межа нового тарифу становить приблизно половину того, що люди платять за передплату послуг приватних генераторів, які десятиліттями заповнювали дефіцит електроенергії.

Нові витрати на електроенергію розраховуватимуться у ліванських фунтах за обмінним курсом центрального банку на платформі Sayrafa, який у вівторок становив близько 30 000 фунтів за долар США.

Ціна на державну електроенергію в ліванських фунтах раніше була еквівалентною приблизно 1 долару США за 1 кВт-год.