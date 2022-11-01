Ливан повысил стоимость электроэнергии впервые с 1990-х годов

Детали

В Ливане не было круглосуточного электроснабжения с 1990-х годов, а денежные переводы в EDL для покрытия хронических убытков увеличили огромный государственный долг страны на десятки миллиардов долларов.

Реформа электроэнергетического сектора является ключевым требованием стран-доноров, которые обязались помочь Ливану выйти из финансового кризиса, если он проведет реформы.

Чиновники заявили, что повышение цены на электроэнергию позволит государству закупать больше топлива для электростанций, тем самым увеличив подачу с одного или двух часов в день до 10 часов в день.

Аналитики говорят, что слабое управление, коррупция и бесхозяйственность лежат в основе проблем сектора и остаются в значительной степени нерешенными.

По словам представителя EDL, теперь электроэнергия будет стоить 10 центов США за киловатт-час за первые 100 потребляемых кВт-ч, и 27 центов за кВт-ч за потребление сверх этой суммы.

Верхняя граница нового тарифа составляет примерно половину того, что люди платят за подписку услуг частных генераторов, которые десятилетиями восполняли дефицит электроэнергии.

Новые расходы на электроэнергию будут рассчитываться в ливанских фунтах по обменному курсу центрального банка на платформе Sayrafa, который во вторник составлял около 30 000 фунтов за доллар США.

Цена на государственную электроэнергию в ливанских фунтах ранее была эквивалентной примерно 1 доллару США за 1 кВт-ч.