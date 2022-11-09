Вслед за Израилем, Ливан планирует переговоры о морской границе с Сирией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ливан хочет переговоров о демаркации морской границы с Сирией, чтобы он мог начать морскую добычу газа после достижения аналогичного соглашения с Израилем, сообщил AFP его главный переговорщик, передает УНН.
В прошлом месяце, несмотря на то, что страны технически остаются в состоянии войны, Израиль и Ливан заключили соглашение через посредничество США, о морской границе, которая потенциально откроет прибыльные морские газовые месторождения.
Детали
Теперь Бейрут хочет определить свои морские границы с Сирией на севере и Кипром на западе, чтобы закрепить оффшорные права.
"Правительство Ливана должно напрямую и публично взаимодействовать с сирийским правительством... и публично демаркировать наши морские границы", - сказал Элиас Бу Сааб в интервью AFP.
"Любое будущее правительство должно взять на себя эту задачу и поставить интересы Ливана на первое место", - настаивал он, не принимая во внимание региональные политические конфликты.
Сирия, когда-то контролировавшая дела Ливана, неоднократно отказывалась делимитировать сухопутные и морские границы со своим соседом.
По словам Бу Сааба, спорная морская территория между Ливаном и Сирией составляет более 800 квадратных километров.
Дополнение
Ливанские сотрудники службы безопасности и политики совершили несколько визитов в Сирию в последние годы, но почти исключительно в личном качестве или от имени политических партий, поддерживающих президента Башара Асада, включая движение "Хизбалла", поддерживаемое Ираном.
Ливанские официальные лица делают ставку на потенциальные доходы от морских энергетических запасов страны, чтобы попытаться оживить разрушенную экономику, которая с 2019 года погрузилась в кризис.
Но в Ливане с начала месяца нет президента, а законодатели не могут договориться о преемнике.