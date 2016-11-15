Слідчого поліції судитимуть за хабарництво на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Хмельниччині слідчого органів Національної поліції судитимуть за одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, у серпні цього року правоохоронець поставив вимогу одному із громадян, щодо якого розслідувалось кримінальне провадження про нібито вчинення ним крадіжки, надати 3000 гривень за “вирішення” з уповноваженими особами питання щодо не притягнення його до кримінальної та адміністративної відповідальності.
Під час отримання цієї суми правоохоронця було викрито “на гарячому”, а предмет хабара вилучено.
Наразі досудове розслідування завершилось і обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) спрямовано до суду, а справу призначено до розгляду.