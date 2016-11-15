Следователя полиции будут судить за взяточничество в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Хмельницкой области следователя органов Национальной полиции будут судить за получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Так, в августе этого года правоохранитель потребовал у одного из граждан, в отношении которого расследовалось уголовное производство о якобы совершении им кражи, предоставить 3 тыс. гривен за "решение" с уполномоченными лицами вопроса о непривлечение его к уголовной и административной ответственности.
При получении этой суммы правоохранителя разоблачили «на горячем», а предмет взятки изъят.
Сейчас досудебное расследование завершилось и обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) направлено в суд, а дело назначено к рассмотрению.