Скороход викликали на другий допит у справі смерті Полякова

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«З урахуванням останніх обставин народної депутатки Анни Скороход вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який прямо зараз триває», - заявив Єнін.

Деталі

Зокрема, він заявив, що найближчим часом Нацполіція оприлюднить більш детальну інформацію, ледь не з хронометражем останніх годин життя Полякова.

Що було раніше

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.