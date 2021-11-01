Скороход вызвали на второй допрос по делу смерти Полякова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народного депутата Анну Скороход вызвали на второй допрос по делу смерти нардепа Антона Полякова. Об этом в эфире ток-шоу Владимира Полуєва и Анны Степанец "Дежурные по стране" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передаетУНН.
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"С учетом последних обстоятельств народного депутата Анны Скороход, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который прямо сейчас идет", - заявил Енин.
Детали
В частности, он заявил, что в ближайшее время Нацполиция обнародует более подробную информацию, едва ли не с хронометражем последних часов жизни Полякова.
Что было раньше
Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.
По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.