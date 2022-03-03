Скільки потрібно відірваних рук та ніг, щоб достукатися до вас? Зеленський вимагає закрити небо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів Росії перестали помирати українці. Про це він заявив під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
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"Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається з території Білорусі і з території Росії. Вилітають ці ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники", - розповів Зеленський.
Деталі
Зеленський наголосив, що звертався з проханням про закриття неба до численних світових лідерів, зокрема президента США Байдена, президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца.
"Я казав: якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін – коли. Якщо зараз ви не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, то скажіть, яка кількість людей повинна зірватися? Скільки потрібно рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, щоб вони відлетіли, щоб достукатися до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість скажіть! Я піду, ми будемо рахувати, й почекаємо до цього моменту", - емоційно сказав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати військові літаки для боротьби з Росією.
Politico повідомляло, що країни Євросоюзу виключили можливість постачання Україні бойових літаків попри попередні заяви.