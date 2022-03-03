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Сколько нужно оторванных рук и ног, чтобы достучаться до вас? Зеленский требует закрыть небо

Киев • УНН

 • 290003 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов России перестали умирать украинцы. Об этом он заявил во время пресс-конференции представителями западных СМИ, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что конкретно убивают наших людей. Это происходит с территории Беларуси и с территории России. Вылетают эти ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики", - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский подчеркнул, что обращался с просьбой о закрытии неба к многочисленным мировым лидерам, в частности президента США Байдена, президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца.

"Я говорил: Если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок - когда. Если сейчас вы не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, то скажите, какое количество людей должно подорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, чтобы они улетели, чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли? Сколько надо? Количество скажите! Я пойду, мы будем считать, и подождем до этого момента", - эмоционально сказал Зеленский.

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить военные самолеты для борьбы с Россией.

Politico сообщало, что страны Евросоюза исключили возможность поставки Украине боевых самолетов несмотря на предыдущие заявления.

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