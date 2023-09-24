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Скидання авіабомб на підприємство у Херсоні: травмовано жінку-охоронця

Скидання авіабомб на підприємство у Херсоні: травмовано жінку-охоронця

Київ • УНН

 • 74955 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через ворожий скид КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано жінку-охоронця. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці», - написав Прокудін.

Доповнення

Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.

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