Скидання авіабомб на підприємство у Херсоні: травмовано жінку-охоронця

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«Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці», - написав Прокудін.

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Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.