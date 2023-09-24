Скидання авіабомб на підприємство у Херсоні: травмовано жінку-охоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через ворожий скид КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано жінку-охоронця. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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«Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці», - написав Прокудін.
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Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.