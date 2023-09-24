Сброс авиабомб на предприятие в Херсоне: травмирована женщина-охранник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Из-за вражеского сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирована женщина-охранник. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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«В результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирован человек. Ранения получила женщина-охранник 49 лет, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте», - написал Прокудин.
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Оккупанты нанесли по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Как сообщал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, попали по промзоне и по гражданской инфраструктуре.