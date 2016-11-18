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Схеми банку "Михайлівський" хочуть покрити за рахунок мільярда державних коштів - С.Арбузов

Схеми банку "Михайлівський" хочуть покрити за рахунок мільярда державних коштів - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 7418 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Згідно з новим законом Фонд гарантування вкладів буде змушений компенсувати "схемні" депозити, до яких вдався банк "Михайлівський". Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.

“Оскільки в Україні не діють ні закони, ні регулятори фінансового ринку, звичка „брати голосом“ може стати стійкою. Нещодавно вкладники „накричали“ на цілий популістський закон, розглянутий і прийнятий миттєво парламентом у вівторок. Його подав президент і тепер Фонд гарантування повинен компенсувати "схемні" депозити, до яких вдався банк Михайлівський.

Вкладники так налякали мешканців печерських пагорбів, що ті вирішили "під шумок" заборонити ще й Р2Р кредитування, яке активно просуває у нас в країні Приватбанк”, — зазначив політик.

Він нагадав, що в усьому світі це працююча система, згідно з якою окремі фізичні особи кредитують інших (включаючи мікробізнес), минаючи банки.

“Завдання — мінімізувати витрати, зокрема не платити банкам за посередництво. І тільки в Україні найбільший банк країни поставив цю схему на свої рейки. Під брендом Приватбанку, на сайті банку, із залученням кишенькової страхової компанії і бюро кредитних історій, дніпровські банкіри вже акумулювали в "сірій зоні" 5 млрд грн.

І тепер, якщо уважно читати оновлену статтю 48 Закону "Про банки і банківську діяльність", банку потрібно буде відображати на балансі операції залучення депозитів клієнтів з метою прямого їх розміщення в кредити. Відповідно банк повинен створювати резерви під можливі втрати за активними операціями. І, звичайно, нарощувати капітал. Щось мені підказує, що Приват цього робити не буде. Не буде просто тому, що може собі це дозволити”, - підкреслив С.Арбузов.

На думку екс-першого віце-прем’єр, якщо зараз Фонд гарантування заплатить більше мільярда державних котштів учасникам “схеми” Банку Михайлівський і ніхто за це в Нацбанку не відповість, то і Привату боятися нічого.

“В країні тотального правового нігілізму виконувати закони необов’язково”, — резюмував С.Арбузов.

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