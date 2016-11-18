Схемы банка "Михайловский" хотят покрыть за счет миллиарда государственных средств - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Согласно новому закону Фонд гарантирования вкладов будет вынужден компенсировать "схемные" депозиты, к которым прибег банк "Михайловский". Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.
"Поскольку в Украине не действуют ни законы, ни регуляторы финансового рынка, привычка "брать голосом" может стать устойчивой. Недавно вкладчики "накричали" на целый популистский закон, рассмотренный и принятый мгновенно парламентом во вторник. Его подал президент и теперь Фонд гарантирования должен компенсировать "схемные" депозиты, к которым прибег банк Михайловский.
Вкладчики так напугали обитателей печерских холмов, что те решили "под шумок" запретить еще и Р2Р кредитование, активно продвигаемое у нас в стране Приватбанком", - отметил политик.
Он напомнил, что во всем мире это работающая система, согласно которой отдельные физические лица кредитуют других (включая микробизнес), минуя банки.
"Задача – минимизировать расходы, в частности не платить банкам за посредничество. И только в Украине крупнейший банк страны поставил эту схему на свои рельсы. Под брендом Приватбанка, на сайте банка, с привлечением карманной страховой компании и бюро кредитных историй, днепровские банкиры уже аккумулировали в "серой зоне" 5 млрд. грн.
И теперь, если внимательно читать обновленную статью 48 Закона "О банках и банковской деятельности", банку нужно будет отражать на балансе операции привлечения депозитов клиентов с целью прямого их размещения в кредиты. Соответственно банк должен создавать резервы под возможные потери по активным операциям. И, конечно, наращивать капитал. Что-то мне подсказывает, что Приват этого делать не будет. Не будет просто потому, что может себе это позволить", - подчеркнул С.Арбузов.
По мнению экс-первого вице-премьер, если сейчас Фонд гарантирования заплатит более миллиарда государственных средств участникам "схемы" Банка Михайловский и никто за это в Нацбанке не ответит, то и Привату бояться нечего.
"В стране тотального правового нигилизма выполнять законы необязательно", - резюмировал С.Арбузов.