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Схемы банка "Михайловский" хотят покрыть за счет миллиарда государственных средств - С.Арбузов

Схемы банка "Михайловский" хотят покрыть за счет миллиарда государственных средств - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 7410 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Согласно новому закону Фонд гарантирования вкладов будет вынужден компенсировать "схемные" депозиты, к которым прибег банк "Михайловский". Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Поскольку в Украине не действуют ни законы, ни регуляторы финансового рынка, привычка "брать голосом" может стать устойчивой. Недавно вкладчики "накричали" на целый популистский закон, рассмотренный и принятый мгновенно парламентом во вторник. Его подал президент и теперь Фонд гарантирования должен компенсировать "схемные" депозиты, к которым прибег банк Михайловский.

Вкладчики так напугали обитателей печерских холмов, что те решили "под шумок" запретить еще и Р2Р кредитование, активно продвигаемое у нас в стране Приватбанком", - отметил политик.

Он напомнил, что во всем мире это работающая система, согласно которой отдельные физические лица кредитуют других (включая микробизнес), минуя банки.

"Задача – минимизировать расходы, в частности не платить банкам за посредничество. И только в Украине крупнейший банк страны поставил эту схему на свои рельсы. Под брендом Приватбанка, на сайте банка, с привлечением карманной страховой компании и бюро кредитных историй, днепровские банкиры уже аккумулировали в "серой зоне" 5 млрд. грн.

И теперь, если внимательно читать обновленную статью 48 Закона "О банках и банковской деятельности", банку нужно будет отражать на балансе операции привлечения депозитов клиентов с целью прямого их размещения в кредиты. Соответственно банк должен создавать резервы под возможные потери по активным операциям. И, конечно, наращивать капитал. Что-то мне подсказывает, что Приват этого делать не будет. Не будет просто потому, что может себе это позволить", - подчеркнул С.Арбузов.

По мнению экс-первого вице-премьер, если сейчас Фонд гарантирования заплатит более миллиарда государственных средств участникам "схемы" Банка Михайловский и никто за это в Нацбанке не ответит, то и Привату бояться нечего.

"В стране тотального правового нигилизма выполнять законы необязательно", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

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