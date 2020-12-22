Скасування "мовних" штрафів: Арахамія розповів, коли фракція розгляне законопроект Бужанського

"Ми ще не обговорювали це на фракції, це дуже бурхливі внутрішні дискусії у фракції відбуваються. Коли буде засідання фракції у січні, тоді будемо мати якусь позицію з цього приводу", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою. Серед авторів законопроекту - нардепи із фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, який раніше відстоював свій скандальний "мовний законопроект".

Нагадаємо, ще влітку нардеп Максим Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді ВР не розглянула його законопроект і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську.

Як повідомляв УНН раніше, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.