Скасування "мовних" штрафів: Арахамія розповів, коли фракція розгляне законопроект Бужанського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. "Слуги народу" матимуть позицію щодо ініціативи нардепа Максима Бужанського та ще 27 нардепів про скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою, після січневого засідання фракції. Про це розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Ми ще не обговорювали це на фракції, це дуже бурхливі внутрішні дискусії у фракції відбуваються. Коли буде засідання фракції у січні, тоді будемо мати якусь позицію з цього приводу", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою. Серед авторів законопроекту - нардепи із фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, який раніше відстоював свій скандальний "мовний законопроект".
Нагадаємо, ще влітку нардеп Максим Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді ВР не розглянула його законопроект і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську.
Як повідомляв УНН раніше, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.
Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.