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Отмена "языковых" штрафов: Арахамия рассказал, когда фракция рассмотрит законопроект Бужанского

Киев • УНН

 • 21646 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. "Слуги народа" будут иметь позицию по инициативе нардепа Максима Бужанского и еще 27 нардепов об отмене ответственности для бизнеса, который отказывается обслуживать население на украинском языке, после январского заседания фракции. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Отмена "языковых" штрафов: Арахамия рассказал, когда фракция рассмотрит законопроект Бужанского

"Мы еще не обсуждали это на фракции, это очень бурные внутренние дискуссии во фракции происходят. Когда будет заседание фракции в январе, тогда будем иметь какую-то позицию по этому поводу", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене ответственности для бизнеса, который отказывается обслуживать население на украинском языке. Среди авторов законопроекта - нардепы из фракции "Слуга народа", в частности Максим Бужанский, который ранее отстаивал свой скандальный "языковой законопроект".

Напомним, еще летом нардеп Максим Бужанский подал законопроект, которым предусматривалась отсрочка обязательного использования украинского языка в школах, где учатся на языке нацменьшинств. Тогда ВР не рассмотрела его законопроект и с 1 сентября все школы, в частности русскоязычные, перешли на украинский.

Как сообщал УНН ранее, с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

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