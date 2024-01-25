"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Дніпропетровщини
Київ • УНН
Лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Дніпропетровщини
За підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах проєкту "Скарбничка здоров'я" на Дніпропетровщину приїхала бригада лікарів з "Охматдиту", передає УНН.
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У межах проєкту на Дніпропетровщину завітали 14 профільних лікарів.
Медики оглянули 250 дітей з с. Єлизаветівка, м. Кам'янського та смт Петриківки.
"Малеча задоволена, батьки спокійні, а ми з партнерами плануємо подальші виїзди до віддалених куточків України", - розповіли в "МХП-Громаді".
У межах проєкту "Скарбничка здоровʼя" благодійний фонд підтримує проєкт лікарів НДСЛ "Охматдит", які вже більше півтора року виїжджають у різні регіони України, щоб перевірити стан здоров'я маленьких пацієнтів.
"Адже, за спостереженнями медиків, хронічний стрес через війну, ракетні атаки, повітряні тривоги позначається на дитячому здоров’ї навіть в умовно безпечних регіонах", - кажуть в МХП.
Додамо, що протягом останнього року фахівці "Охматдиту" провели майже понад пів сотні подібних виїзних консультацій. Команда дитячих лікарів виїжджала в деокуповані міста Житомирської, Київської та Чернігівської областей.
Під час виїздів спеціалісти використовують гематологічний, біохімічний та аналізатор електролітів, придбані БФ "МХП-Громаді".
Обладнання дозволяє максимально швидко здати і отримати результати аналізів.
Довідка
"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.