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"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области

"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:00  •  11878 просмотра

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Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области

При поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках проекта "Скарбничка здоров'я" в Днепропетровскую область приехала бригада врачей из "Охматдета", передает УНН.

Детали

В рамках проекта Днепропетровскую область посетили 14 профильных врачей.

Медики осмотрели 250 детей из с. Елизаветовка, г. Каменского и пгт Петриковки.

"Дети довольны, родители спокойны, а мы с партнерами планируем дальнейшие выезды в отдаленные уголки Украины", - рассказали в "МХП-Громаде".

В рамках проекта "Скарбничка здоров'я" благотворительный фонд поддерживает проект врачей НДСБ "Охматдет", которые уже более полутора лет выезжают в разные регионы Украины, чтобы проверить состояние здоровья маленьких пациентов.

"Ведь, по наблюдениям медиков, хронический стресс из-за войны, ракетных атак, воздушных тревог сказывается на детском здоровье даже в условно безопасных регионах", - говорят в МХП.

Добавим, что в течение последнего года специалисты "Охматдета" провели почти более полусотни подобных выездных консультаций. Команда детских врачей выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ "МХП-Громаді".

Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Дніпропетровщини
"Moneybox of Health": doctors of the Kyiv Okhmatdyt examined young residents of Dnipropetrovs'k oblast
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"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области

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