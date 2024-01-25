"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области
Киев • УНН
Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области
При поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках проекта "Скарбничка здоров'я" в Днепропетровскую область приехала бригада врачей из "Охматдета", передает УНН.
Детали
В рамках проекта Днепропетровскую область посетили 14 профильных врачей.
Медики осмотрели 250 детей из с. Елизаветовка, г. Каменского и пгт Петриковки.
"Дети довольны, родители спокойны, а мы с партнерами планируем дальнейшие выезды в отдаленные уголки Украины", - рассказали в "МХП-Громаде".
В рамках проекта "Скарбничка здоров'я" благотворительный фонд поддерживает проект врачей НДСБ "Охматдет", которые уже более полутора лет выезжают в разные регионы Украины, чтобы проверить состояние здоровья маленьких пациентов.
"Ведь, по наблюдениям медиков, хронический стресс из-за войны, ракетных атак, воздушных тревог сказывается на детском здоровье даже в условно безопасных регионах", - говорят в МХП.
Добавим, что в течение последнего года специалисты "Охматдета" провели почти более полусотни подобных выездных консультаций. Команда детских врачей выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей.
Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ "МХП-Громаді".
Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области
Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области.
МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"
Министерство иностранных дел Украины сделало критическое заявление из-за выбора HBO сербского актера Милоша Биковича, сторонника рф, для съемок в третьем сезоне сериала "Белый лотос".
ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.
Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф
Двух генералов и подполковника вооруженных сил России будут судить за планирование широкомасштабного вторжения в Украину и обстрел города Херсон.
Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат
Международные партнеры готовы предоставить Украине истребители F-16, однако необходима подготовка к их эффективному использованию, включая подготовку пилотов и инфраструктуру.
Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев
Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.
"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана.
Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"
"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.