Скандальний дрифт на Софійській: реперку Alyona-Alyona викликали на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська реперка Alyona-Alyona отримала повістку про виклик на допит в якості свідка до Шевченківського відділу Національної поліції у справі про незаконний дрифт на Софійській площі. Фото повістки співачка опублікувала у соціальній мережі Instagram, передає УНН.
Деталі
У мережі Instagram співачка в своїх Stories виклала фотографію повістки, в якій зазначено про виклик на допит як свідка у кабінет № 211 СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві у кримінальному провадженні від 10.08.2021 року.
Додамо
Як стало відомо УНН, правоохоронці допитали жінку, яка безплатно допомагала компанії домовитися про зйомку дрифту на Софійській площі в Києві.
Як заявили у Київській міській прокуратурі, наразі вилучені автомобілі, на яких влаштували дрифт на Софійській площі наразі на спецмайданчику.
Після участі у скандальному дрифті на Софійській площі у Києві співачка Alyona Alyona випустила в Instagram і на YouTube новий кліп на трек “Заплутались” і отримала шквал негативних коментарів. Після закликів на кшталт "швабру в руки – і чистити Софійську", співачка таки прийшла "мити" історичну площу у середмісті.
Що було раніше
10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.
Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва заявили, що не давали ані дозволу, ані погодження.
Як заявив у Facebook колишній міністр екології Ігор Шевченко, заїзди влаштувала компанія Red Bull нібито за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника.
У свою чергу компанія Red Bull Україна вибачилась перед мешканцями Києва та міською владою за відеозйомку на Софійській площі в Києві, та визнала, що не дотрималася усіх необхідних процедур.
Софійську площу в Києві другий день поспіль намагаються відмити після скандального дрифту. Для її очищення клінерам знадобиться три дні.