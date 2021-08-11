Alyona Alyona під релізом кліпу захейтили після скандального дрифту: вона прийшла "мити" Софійську шваброю

Деталі

Відео, яке Alyona Alyona опублікувала на YouTube, набрало вже понад 700 дизлайків - проти 3 тисяч лайків. Усього у відео вже 27 тис. переглядів.

"Потрібно було навколо своєї хати в селі на тракторі дрифтанути, виглядало б натуральніше. Миємо площу під цей трек, балдіємо. Скільки Red Bull заплатив? Перестелити площу немає бажання?“ - пишуть на YouTube.

В Instagram негативних коментарів не менше.

“А як площу від шин відмити, можете підказати? Пора брати в руки ганчірку і щітку. Ну ти і вляпалась. Площу все ж таки доведеться відмити, бо якось не гарно вийшло. Десь в Італії у вас би і думки не виникло таке зробити, а до своєї країни таке відношення”, — писали люди під постом.

До слова, деякі зірки у коментарях стали на захист співачки.

“Боже, дай розуму всім цим дурним коментаторам, які як зграя шакалів накинулися на людину, яку вчора хвалили. Ви дійсно не розумієте, що це були з’йомки, які не організовувала Альона, і РедБул вже вибачився і пояснив, що це був перебор. Альона - одна з найбільш соціально активних артисток щодня робить все для нашої країни. Просто в шоці з вас”, — написав ведучий Анатолій Анатоліч.

Згодом, Alyona Alyona в Stories виклала відео, на якому зі щіткою "відмиває" Софійську площу. “Скажу, що чекаю, поки у Red Bull з’являться крила і представників від них тут буде набагато більше, ніж членів моєї команди”, — заявила співачка.

Що було раніше

10 серпня вранці в Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтував на великій швидкості серед пішохідної зони.

Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва, як і у нацзаповіднику "Софія Київська" заявили, що не давали ні дозволу, ні узгодження.

Пізніше прокуратура вилучила автомобілі, на яких влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі у Києві.

Також повідомлялося, що в заїздах брала участь співачка Alyona Alyona. Про це вона повідомила в своєму акаунті Instagram. Однак відео вже недоступне. Утім, його встигли поширити в інших соцмережах.

Пізніше Alyona Alyona прокоментувала скандальний дрифт і підкреслила, що це не були зйомки її кліпу.

Увечері 10 серпня компанія Red Bull Україна вибачилася перед жителями Києва і міською владою за відеозйомку на Софійській площі в Києві.