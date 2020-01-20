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Скалецька: декларацію з лікарем підписали 29 млн українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні 29 млн людей підписали декларацію з лікарями про надання медичних послуг. У міністерстві охорони здоров’я планують розширити доступ до сімейних лікарів для ще більшої кількості українців. Про це в інтерв’ю для видання "Сьогодні" повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає УНН.

Скалецька: декларацію з лікарем підписали 29 млн українців

"У нас 29 млн населення підписали декларації. Ми розуміємо, що це не все населення. Це означає, що потрібно працювати з людьми, з місцевою владою, котра повинна створити умови, щоб сімейний лікар на їх території був", - розповіла Скалецька.

Так, за її словами, міністерство прийме кілька рішень, що розширять доступ до сімейного лікаря і сформують тенденцію звертатись до нього, якщо є потреба.

"Бо одна з функцій сімейного лікаря, крім надання рецептів, є інформування і підтримка громадян у здоровому способі життя. Він повинен допомогти, проконсультувати чи з питань дієти, щоб не запустити захворювання, чи з питання надмірної ваги, навіть якщо ще не з'явилися проблеми зі здоров'ям. Це все підтримка в певних запитаннях, які виникають щодо свого здоров'я. У нас немає ще такої звички, але вона повинна з'явитися. Сімейний лікар повинен бути відкритий до такої розмови і до рекомендацій", - резюмує міністр.

Як раніше писав УНН, до 1 квітня в уряді активно готуються для запровадження другої черги медичної реформи в Україні, зокрема, до системи eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта.

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