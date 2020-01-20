Скалецкая: декларацию с врачом подписали 29 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине 29 млн человек подписали декларацию с врачами о предоставлении медицинских услуг. В министерстве здравоохранения планируют расширить доступ к семейным врачам для еще большего количества украинцев. Об этом в интервью для издания "Сегодня" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.
"У нас 29 млн населения подписали декларации. Мы понимаем, что это не все население. Это значит, что нужно работать с людьми, с местной властью, которая должна создать условия, чтобы семейный врач на их территории был", - рассказала Скалецкая.
Так, по ее словам, министерство примет несколько решений, которые расширят доступ к семейному врачу и сформируют тенденцию обращаться к нему, если есть необходимость.
"Ибо одна из функций семейного врача, кроме предоставления рецептов, является информирование и поддержка граждан в здоровом образе жизни. Он должен помочь, проконсультировать или по диете, чтобы не запустить заболевание, или по вопросу избыточного веса, даже если еще не появились проблемы со здоровьем. Это все поддержка в определенных вопросах, которые возникают относительно своего здоровья. У нас нет еще такой привычки, но она должна появиться. Семейный врач должен быть открытым к такому разговору и рекомендациям", - резюмирует министр.
Как ранее писал УНН, до 1 апреля в правительстве активно готовятся для введения второй очереди медицинской реформы в Украине, в частности, к системе eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента.