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Федоров назвав терміни появи електронних медкарток

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. До 1 квітня в уряді активно готуються для запровадження другої черги медичної реформи в Україні, зокрема, до системи eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Федоров назвав терміни появи електронних медкарток

"Система eHealth почала працювати 2,5 роки тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів... Сьогодні ця проблема вирішена", - відзначив Федоров, додавши, що дані пацієнтів надійно захищені.

Зі слів віце-прем'єра, система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації.

"Це дуже важливо ще й тому, що до 1 квітня ми активно готуємося для запровадження другої черги медичної реформи, зокрема, до eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта", - зауважив Федоров.

Він також вказав, що це дозволить у подальшому запустити корисні онлайн-сервіси для громадян. "Наприклад, можливість вибрати сімейного лікаря та укласти декларацію з лікарем онлайн", - пояснив урядовець.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в уряді затвердили план розвитку системи eHealth.

Додамо, eHealth - електронна система охорони здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення. Система eHealth складається з центральної бази даних - ЦБД (адміністратор ДП “Електронне здоров’я”); електронних медичних інформаційних систем - МІС (системи, які дають змогу автоматизувати роботу медзакладів з ЦБД). Міністерство охорони здоров’я регулює впровадження eHealth на нормативно-правовому рівні. Національна служба здоров’я України укладає договори з постачальниками медичних послуг; аналізує та використовує дані з метою прогнозування потреб населення у медичних послугах, розробки програми медичних гарантій, встановлення тарифів, здійснення моніторингу договорів; здійснює оплати за медичні послуги на умовах договору.

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