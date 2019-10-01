Міністри затвердили план розвитку системи eHealth

"Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок", – йдеться в повідомленні.

План дій передбачає 14 кроків, зокрема:

- затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я,

- проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я,

- визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації.

Нагадаємо, 12 вересня в Офісі Президента України обговорили реформу еHealth, зокрема, визначили чіткі терміни та відповідальних осіб.