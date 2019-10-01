Міністри затвердили план розвитку системи eHealth
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою погодили спільний план пріоритетів та дій щодо розвитку системи eHealth. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кабімну.
"Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок", – йдеться в повідомленні.
План дій передбачає 14 кроків, зокрема:
- затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я,
- проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я,
- визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації.
Нагадаємо, 12 вересня в Офісі Президента України обговорили реформу еHealth, зокрема, визначили чіткі терміни та відповідальних осіб.