Министры утвердили план развития системы eHealth

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, и никаких проволочек и отговорок", - говорится в сообщении.

План действий предусматривает 14 шагов, в частности:

- утверждение концепции электронного здравоохранения,

- проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения,

- определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.

Напомним, 12 сентября в Офисе Президента Украины обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц.