Министры утвердили план развития системы eHealth
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабимну.
"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, и никаких проволочек и отговорок", - говорится в сообщении.
План действий предусматривает 14 шагов, в частности:
- утверждение концепции электронного здравоохранения,
- проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения,
- определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.
Напомним, 12 сентября в Офисе Президента Украины обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц.