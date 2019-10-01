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Министры утвердили план развития системы eHealth

Киев • УНН

 • 17460 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабимну.

Министры утвердили план развития системы eHealth

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в сроки. А также назначены ответственные за каждый пункт, и никаких проволочек и отговорок", - говорится в сообщении.

План действий предусматривает 14 шагов, в частности:

- утверждение концепции электронного здравоохранения,

- проведение аудита существующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения,

- определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации.

Напомним, 12 сентября в Офисе Президента Украины обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц.

Украинские Национальные Новости

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