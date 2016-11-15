СК РФ: вину О.Улюкаєва підтверджують сліди на пальцях рук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В.о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що відомство має низку вагомих доказів у справі міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Якщо говорити сухою мовою кримінального процесу, то в розпорядженні слідства вже є низка вагомих доказів, в тому числі матеріали оперативно-розшукової діяльності, аудіо- та відеозаписи, свідчення свідків, які зафіксовані у відповідності до вимог закону, але поки не розголошуються в інтересах слідства. Більше того, матеріали, надані слідству, перевірені прокуратурою та прийняті судом”, — сказала вона.
С.Петренко додала, що вина російського міністра підтверджується “специфічними слідами на пальцях рук”.
У ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.