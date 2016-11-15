СК РФ: вину А.Улюкаев подтверждают следы на пальцах рук

"Если говорить сухим языком уголовного процесса, то в распоряжении следствия уже есть ряд веских доказательств, в том числе материалы оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, которые зафиксированы в соответствии с требованиями закона, но пока не разглашаются в интересах следствия . Более того, материалы, предоставленные следствию, проверенные прокуратурой и приняты судом ", - сказала она.

С.Петренко добавила, что вина российского министра подтверждается "специфическими следами на пальцах рук".

В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.