СК РФ: вину А.Улюкаев подтверждают следы на пальцах рук
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство имеет ряд весомых доказательств по делу министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Если говорить сухим языком уголовного процесса, то в распоряжении следствия уже есть ряд веских доказательств, в том числе материалы оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, которые зафиксированы в соответствии с требованиями закона, но пока не разглашаются в интересах следствия . Более того, материалы, предоставленные следствию, проверенные прокуратурой и приняты судом ", - сказала она.
С.Петренко добавила, что вина российского министра подтверждается "специфическими следами на пальцах рук".
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.