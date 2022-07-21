Сійярто заявив, що Будапешт закуповуватиме газ у москви

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“Якщо ми розглянемо ситуацію на ринку, тоді ми чітко побачимо – подобається нам це чи ні, хочемо ми цього – чи ні: без джерел із росії неможливо закупити плюс 700 млн кубічних метрів. Можна мріяти, але реальність залишається реальністю: без російських джерел таку кількість додаткового газу в Європі закупити просто неможливо. Тому Угорщина вжила всіх необхідних заходів, щоб прийняти таку додаткову кількість газу через південний напрямок, на кордоні зі Словаччиною та Австрією”, – заявив Сійярто на пресконференції за підсумками зустрічі.

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У свою чергу, представник кремлівського режиму сергій лавров додав, що нібито “відверта русофобська політика, яку проводить Вашингтон та Брюссель, заважає подальшому розвитку практичної кооперації двох країн”.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні перебуває з офіційним візитом у росії для переговорів із Сергієм Лавровим. Глава МЗС Угорщини зазначив, що Угорщина ставить на зустрічі дві мети: забезпечення постачання природного газу для угорського народу і наголосити, що “хоче миру, якнайшвидше".