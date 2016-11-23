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Ситуацію у сфері небезпечних відходів взяли під контроль нардепи та екологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Однією з причин загострення ситуації у сфері поводження з небезпечними відходами є те, що міністр екології Остап Семерак, замість того щоб займатися вирішенням нагальних проблем, відповідно до своїх функціональних обов’язків, розпочав розробляти дорожні та інтерактивні карти у сфері побутових відходів, яка взагалі не належить до компетенції Мінприроди. Про це під час Національного Форуму щодо поводження з небезпечними відходами сказала голова Всеукраїнськоі екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає кореспондент УНН.

Ситуацію у сфері небезпечних відходів взяли під контроль нардепи та екологи

“Що думає міністр екології, який чомусь кинувся займатися побутовими або ядерними відходами, хоча по компетенції, по положенню про міністерство, він має займатися виключно поводженням з небезпечними відходами”, - наголосила вона.

Крім того, вона зауважила, що міністр О.Семерак дозволяє собі ігнорувати та зневажливо ставитися до людей, які зібралися на Національному Форумі, аби вирішити за нього проблеми галузі.

"Наш форум є особливим, тому що із зареєстрованих 189 учасників форуму ми вперше маємо більшу половину працівників бізнесу, які працюють у сфері поводження з відходами. 30% це представники органів місцевого самоврядування, це також дуже важливо і це пов’язано із тими змінами, які відбуваються у суспільстві, і місцеві органи розуміють свою відповідальність.

Представники науковців і громадськості традиційно у нас є. Також приєдналися представники органів центральної влади, міністерства аграрної політики, представники міністерства житлово–комунального господарства, міністерства охорони здоров’я та різних відомчих установ.

Але на жаль, ми, порушуючи традицію, не забрали табличку міністра екології О.Семерака, якого було тричі запрошено особисто на цей форум. І ми бачимо таке зневажливе ставлення. Мабуть, займається розробкою чергових карт, бо більше ні на що не здатне це міністерство", - сказала Т.Тимочко.

Тож, за її словами, ситуацію у сфері змушені брати під контроль екологи, громадськість та народні депутати.

"Ми опікуємося складною темою (поводження з небезпечними відходами – ред.), але вона не є аж такою складною для наших фахівців і науковців, і ми зможемо її вирішити…. Ми дуже раді тому, що саме депутати екологічного Комітету опікуються цими проблемами. До нас приєднався народний депутат Сергій Тригубенко, який очолює Підкомітет, який пов'язаний саме з такими відходами. До нас приєднається Іван Рибак. Тобто депутати взяли це питання під контроль і я думаю, що ми зможемо сформувати суспільне стратегічне бачення проблем поводження з небезпечними відходами", - Т.Тимочко.

У свою чергу народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Недава зауважив, що перепоною у вирішенні проблем утилізації небезпечних відходів в Україні є те, що на сьогоднішній день Міністерство екології намагається розробити дорожні карти щодо небезпечних відходів, які вже давно створені. І не займається законодавчою діяльністю, яка б реально могла вирішити ці проблеми.

"Кожен міністр береться за поводження з небезпечними відходами з новою силою, прибирає всі ліцензії і видає їх по- новому. Починають робити дорожні карти, які до речі вже давно зроблені і навіть запущена супутникова система для того, щоб за ними стежити.

Що сьогодні робить міністерство екології? Воно розробляє стратегію поводження з відходами. Але вже все готове. Потрібно просто приймати закони, потрібно головувати за них і просто виконавчій владі підтримати ініціативу депутатів і все. Сфера запрацює. Не потрібно розробляти стратегію, вони вже давно придумані фахівцями. Потрібно просто приймати закони і потрібно їх реалізовувати", - зауважив О.Недава.

Під час форуму своїми проблемами поділилися і представники бізнесу у сфері поводження з небезпечними відходами.

Так,наприклад, співзасновник підприємства з утилізації небезпечних відходів "Еко нова" розповів про те, що у їхньої фірми у жовтні відібрали ліцензію, хоча, за його словами, їхнє підприємство має матеріально – технічну базу для утилізації небезпечних відходів.

"Ми подали до суду за неправомірні дії Міністра екології не тільки з приводу його некомпетентності, а з приводу того, що він заважає веденню бізнесу", - зазначив підприємець.

Нагадаємо, у Києві з 22 по 25 листопада триватиме Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами.

Як раніше повідомляв УНН, народні депутати зареєстрували законопроект, який допоможе врегулювати ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами. Зокрема, він зобов’язує Мінприроди здійснювати контроль над утилізаторами небезпечних відходів на всіх етапах, у тому числі проводити перевірки матеріально-технічної бази претендентів на ліцензію, які на сьогоднішній день не відбуваються. 

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