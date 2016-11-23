Ситуацию в сфере опасных отходов взяли под контроль нардепы и экологи

"Что думает министр экологии, который почему-то бросился заниматься бытовыми или ядерными отходами, хотя по компетенции, по положению о министерстве, он должен заниматься исключительно обращением с опасными отходами", - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что министр О.Семерак позволяет себе игнорировать и пренебрежительно относиться к людям, которые собрались на Национальном Форуме, чтобы решить за него проблемы отрасли.

"Наш форум является особенным, потому что из зарегистрированных 189 участников форума мы впервые имеем большую половину работников бизнеса, которые работают в сфере обращения с отходами. 30% это представители органов местного самоуправления, это также очень важно и это связано с теми изменениями, которые происходят в обществе, и местные органы понимают свою ответственность.

Представители ученых и общественности традиционно у нас есть. Также присоединились представители органов центральной власти, Министерства аграрной политики, представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения и различных ведомственных учреждений.

Но к сожалению, мы, нарушая традицию, не забрали табличку министра экологии О.Семерака, который был трижды приглашен лично на этот форум. И мы видим такое пренебрежительное отношение. Пожалуй, занимается разработкой очередных карт, потому что больше ни на что не способно это министерство ", - сказала Т.Тимочко.

Поэтому, по ее словам, ситуацию в сфере вынуждены брать под контроль экологи, общественность и народные депутаты.

"Мы занимаемся сложной темой (обращение с опасными отходами - ред.), но она не является такой уж сложной для наших специалистов и ученых, и мы сможем ее решить .... Мы очень рады тому, что именно депутаты экологического Комитета занимаются этими проблемами. К нам присоединился народный депутат Сергей Тригубенко, который возглавляет Подкомитет, который связан именно с такими отходами. К нам присоединится Иван Рыбак. То есть депутаты приняли этот вопрос под контроль и я думаю, что мы сможем сформировать общественное стратегическое видение проблем обращения с опасными отходами " - Т.Тимочко.

В свою очередь народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава отметил, что препятствием в решении проблем утилизации опасных отходов в Украине является то, что на сегодняшний день Министерство экологии пытается разработать дорожные карты в отношении опасных отходов, которые уже давно созданы. И не занимается законодательной деятельностью, которая реально могла бы решить эти проблемы.

"Каждый министр берется за обращение с опасными отходами с новой силой, убирает все лицензии и выдает их по-новому. Начинают делать дорожные карты, которые кстати уже давно сделаны и даже запущена спутниковая система для того, чтобы за ними следить.

Что сегодня делает министерство экологии? Оно разрабатывает стратегию обращения с отходами. Но уже все готово. Нужно просто принимать законы, нужно председательствовать за них и просто исполнительной власти поддержать инициативу депутатов и все. Сфера заработает. Не нужно разрабатывать стратегию, она уже давно придумана специалистами. Нужно просто принимать законы и нужно их реализовывать ", - отметил О.Недава.

Во время форума своими проблемами поделились и представители бизнеса в сфере обращения с опасными отходами.

Так, например, соучредитель предприятия по утилизации опасных отходов "Эко нова " рассказал о том, что у их компании в октябре отобрали лицензию, хотя, по его словам, их предприятие имеет материально - техническую базу для утилизации опасных отходов.

"Мы подали в суд за неправомерные действия Министра экологии не только по поводу его некомпетентности, а по поводу того, что он мешает ведению бизнеса", - отметил предприниматель.

Напомним, в Киеве с 22 по 25 ноября будет проходить Национальный форум по обращению с опасными отходами.

Как ранее сообщал УНН, народные депутаты зарегистрировали законопроект, который поможет урегулировать ситуацию в сфере обращения с опасными отходами . В частности, он обязывает Минприроды осуществлять контроль над утилизаторами опасных отходов на всех этапах, в том числе проводить проверки материально-технической базы претендентов на лицензию, которые на сегодняшний день не происходят.