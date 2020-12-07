Ситуація у Карабасі: глава МЗС Вірменії заявив, що країна готова на обмін полоненими з Азербайджаном - "всіх на всіх"

“У контексті гуманітарних питань пріоритетним є невідкладний і беззаперечний обмін військовополоненими і утримуваними особами, а також повернення останків без зволікання. Ми висловили готовність провести обмін за принципом „всіх на всіх“ і очікуємо, що з азербайджанської сторони не буде ніяких спроб зірвати процес”, — зазначив він.

Всеосяжні переговори по врегулюванню нагірно-карабаського конфлікту розпочнуться після стабілізації ситуації в цьому регіоні, заявив Айвазян. “Основні пріоритетні питання залишаються для всеосяжних переговорів, які почнуться відразу після того, як ситуація в зоні конфлікту стабілізується. Я поділяю думку Сергія Вікторовича (Лаврова), що є обережний оптимізм в цьому контексті. Я думаю, ми повинні з усіх боків зробити все можливе, щоб не було повторення тієї трагедії, яка сталася протягом останніх двох місяців”, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський президент, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці.

За даними Міноборони РФ, основу контингенту склали підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу. Російські спостережні пости виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору, що з’єднує Вірменію і Нагірний Карабах. Командування миротворчою операцією розташовується в Степанакерті. Ведеться цілодобовий моніторинг обстановки.