Ситуация в Карабахе: глава МИД Армении заявил, что страна готова на обмен пленными с Азербайджаном - "всех на всех"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Армения готова обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу “всех на всех” и надеется на аналогичную позицию Баку. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Ара Айвазян на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу „всех на всех“ и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс”, — отметил он.

Всеобъемлющие переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта начнутся после стабилизации ситуации в этом регионе, заявил Айвазян. “Основные приоритетные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется. Я разделяю мнение Сергея Викторовича (Лаврова), что есть осторожный оптимизм в этом контексте. Я думаю, мы должны со всех сторон сделать все возможное, чтобы не было повторения той трагедии, которая произошла в течение последних двух месяцев”, — отметил он.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский президент, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

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