Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах застрягли 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зранку у четвер, 28 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 200 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/20; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 0/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні препарати загальною вагою 12,36 тонни.
За минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 41,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07.00 до 18.30.
Нагадаємо, у Зеленського підтримують ідею відкриття на КПВВ із Кримом сервісного центру і автостанції.