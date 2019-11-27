У Зеленського підтримують ідею відкриття на КПВВ із Кримом сервісного центру і автостанції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представництво президента України в АР Крим підтримує ідею облаштування на адмінкордоні з Кримом сервісного центру з надання адмінпослуг і автостанції. Про це 26 листопада повідомив представник президента в АРК Антон Кориневич у своєму Facebook, передає УНН.
“Представництво підтримує облаштування центру з надання адмінпослуг на КПВВ, звісно, за умови, що органи зможуть там забезпечити належний рівень захисту інформації. Кримчани, які перетинають адмінкордон тільки з метою здати/отримати певні документи, повинні мати таку можливість безпосередньо на КПВВ”, — зазначив Кориневич.
За словами чиновника, представництво також підтримує розвиток належної сервісної зони на КПВВ.
“Сервісної зони, яка включатиме все те, що так необхідно кримчанам: аптеку, обмін валют, кімнату матері і дитини, кафе, належний стан санвузла, автостанцію, магазин із нормальним вибором товарів”, — йдеться в повідомленні Кориневича.
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Крім цього, в представництві підтримують необхідність забезпечення транспортного сполучення з найближчими населеними пунктами від КПВВ і якісне дорожнє покриття, щоб стимулювати кримчан подорожувати країною і підтримувати зв’язок із Батьківщиною.
На адмінкордоні між Кримом з Херсонською областю 15 листопада відкрили рух через оновлені пункти пропуску “Чонгар” і “Каланчак”.
З вересня 2019 року на адмінкордоні почали будувати нові контрольно-пропускні пункти. Через ремонт на пункті “Каланчак” призупинили пропуск пішоходів і транспортних засобів.