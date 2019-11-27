У Зеленського підтримують ідею відкриття на КПВВ із Кримом сервісного центру і автостанції

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представництво президента України в АР Крим підтримує ідею облаштування на адмінкордоні з Кримом сервісного центру з надання адмінпослуг і автостанції. Про це 26 листопада повідомив представник президента в АРК Антон Кориневич у своєму Facebook, передає УНН.