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У Зеленского поддерживают идею открытия на КПВВ с Крымом сервисного центра и автостанции

У Зеленского поддерживают идею открытия на КПВВ с Крымом сервисного центра и автостанции

Киев  •  УНН

 • 16323 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Представительство президента Украины в АР Крым поддерживает идею обустройства на админгранице с Крымом сервисного центра по предоставлению админуслуг и автостанции. Об этом 26 ноября сообщил представитель президента в АРК Антон Кориневич в своем Facebook, передает УНН.

“Представительство поддерживает устройства центра по предоставлению админуслуг на КПВВ, конечно, при условии, что органы смогут там обеспечить надлежащий уровень защиты информации. Крымчане, которые пересекают админграницу только с целью сдать/получить определенные документы, должны иметь такую возможность непосредственно на КПВВ”, — отметил Кориневич.

По словам чиновника, представительство также поддерживает развитие надлежащей сервисной зоны на КПВВ.

“Сервисная зона, которая будет включать все то, что так необходимо крымчанам: аптеку, обмен валют, комнату матери и ребенка, кафе, надлежащее состояние санузла, автостанцию, магазин с нормальным выбором товаров”, — говорится в сообщении Кориневич.

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Кроме этого, в представительстве поддерживают необходимость обеспечения транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами от КПВВ и качественное дорожное покрытие, чтобы стимулировать крымчан путешествовать по стране и поддерживать связь с Родиной.

На админгранице между Крымом с Херсонской областью 15 ноября открыли движение через обновленные пункты пропуска “Чонгар” и “Каланчак”.

С сентября 2019 на админкордони начали строить новые контрольно-пропускные пункты. Из-за ремонта на пункте “Каланчак” приостановили пропуск пешеходов и транспортных средств.

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