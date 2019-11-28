Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях застряли 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Утром в четверг, 28 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 200 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/20; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ проследовало 41,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30.
Напомним, у Зеленского поддерживают идею открытия на КПВВ с Крымом сервисного центра и автостанции.