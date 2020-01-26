На Донбасі у чергах на пунктах пропуску застрягло понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Зранку у неділю, 26 січня, в районі проведення операції ООС у чергах застрягли 235 автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 30/30; "Гнутове" – 10/20", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за рішенням Командувача Об’єднаних сил 25 січня робота КПВВ "Майорське" була продовжена на 45 хвилин.
"Рішення було прийняте щоб не залишати людей у темний час доби у "сірій зоні", оскільки окупанти накопичили значну кількість осіб та транспорту на дорожньому коридорі "Горлівка – Бахмут", яких пропустили перед закриття КПВВ", - додається у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу КПВВ на Донбасі перетнуло 40 тисяч людей - Держприкордонслужба.