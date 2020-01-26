На Донбассе в очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Утром в воскресенье, 26 января, в районе проведения операции ООС в очередях застряли 235 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 10/20 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению командующего Объединенных сил 25 января работа КПВВ "Майорское" была продлена на 45 минут.
"Решение было принято чтобы не оставлять людей в темное время суток в "серой зоне", поскольку оккупанты накопили значительное количество людей и транспорта на дорожном коридоре "Горловка - Бахмут", которых пропустили перед закрытием КПВВ", - добавляется в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, за прошедшие сутки КПВВ на Донбассе пересекло 40 тысяч человек - Госпогранслужба.