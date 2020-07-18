Ситуація на кордоні з РФ: в одному з ПП інтенсивність руху вп'ятеро нижча, ніж до карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В автомобільному пункті пропуску “Юнаківка” на кордоні з Росією наразі відсутні черги, інтенсивність руху вп’ятеро нижча, ніж до початку карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"З 7 липня у “Юнаківці” відновили можливість перетинати кордон у пішому порядку. На даний час у пункті пропуску інтенсивність руху вп’ятеро нижча, ніж до початку карантину”, — йдеться у повідомленні.
Персонал контрольних служб, як вказано, несе службу із засобами індивідуального захисту — рукавичками, масками. Для зручності подорожувальників у місцях несення служби прикордонних нарядів та на інформаційному стенді розміщена інформація про правила перетинання кордону під час карантину, QR-коди для завантажування додатку “Дій вдома
Додамо, що “Юнаківка” один із п’яти діючих автомобільних пунктів пропуску на кордоні з РФ.
Нагадаємо, на кордоні із Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску. Ще у дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській та українсько-білоруській ділянках відновлена можливість пішого перетинання кордону.