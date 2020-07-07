На кордоні із Білоруссю запрацювали ще два пункти пропуску

"З 00:00 годин 7 липня 2020 року на кордоні з Білоруссю відновлено роботу пунктів пропуску "Дольськ", що у Любешівському районі Волинської області та "Вільча", що у Поліському районі Київської області. В обох пунктах пропуску можливе перетинання кордону пішки, пасажирським та вантажним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники нагадують, що "Вільча" є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти оформлення лише громадяни України та Білорусі. А "Дольськ" - міжнародний пункт пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю усі, хто має на це законне право.

Зазначається, що відповідні зміни введені у зв’язку з набуттям чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 819-р. Після офіційного опублікування документа Держприкордонслужба поінформувала білоруських колег, після чого було відновлено роботу зазначених пунктів пропуску.

"Згідно із вказаним рішенням уряду України, з 00:00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: "Мілове" (Луганська область, Міловський район), "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район), "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район), "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район), та кордону з Білоруссю у таких пунктах пропуску: "Нові Яриловичі" (Чернігівська область, Ріпкинський район), "Виступовичі" (Житомирська область, Овруцький район), "Доманове" (Волинська область, Ратнівський район), "Славутич" (Чернігівська область, Чернігівський район)", - резюмували у ДПСУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, на кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску.