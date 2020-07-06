На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На кордоні України з Польщею з 6 липня відновлено роботу пункту пропуску “Грушів-Будомєж”, до 8 години кордон у цьому ПП перетнули вже 74 людини. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"На кордоні з Польщею відновлено роботу пункту пропуску “Грушів-Будомєж”. Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку.
Так, уряд України ще 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. "Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона", - наголосили у відомстві.
Наприклад, на кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах пропуску “Смільниця”, “Угринів”, “Устилуг”. Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів пропуску одразу, як з польського боку запрацюють пункти пропуску “Кросьценко”, “Долгобичув” та “Зосін”, відповідно.
"Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку. Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, прикордонники попередили, що транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску.