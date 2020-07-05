Прикордонники попередили, що транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску

"З 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється лише по гуманітарних коридорах у пунктах пропуску "Берегшурань"-"Лужанка" та "Захонь"-"Чоп (Тиса)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа.